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Бывший сенатор и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Долгих умер на 96-м году жизни

11:00 08.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Московского городского Совета ветеранов, депутат Госдумы VI созыва, бывший сенатор и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Владимир Долгих умер в Москве на 96-м году жизни. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе городского Совета ветеранов.

"Да, это действительно так, сегодня умер Владимир Иванович Долгих. Вместе с ним ушла целая эпоха", - сказали в пресс-службе.

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