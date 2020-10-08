Двое пострадавших после взрывов на складах боеприпасов под Рязанью в тяжелом состоянии

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Медики расценивают как тяжелое состояние двух пострадавших при взрывах на складах боеприпасов в Скопинском районе Рязанской области. Об этом сообщил ТАСС в четверг руководитель территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.

"Двое в тяжелом состоянии. Это госпитализированная в реанимацию Скопинской райбольницы женщина с черепно- мозговой травмой. И второй - в Ряжской больнице мужчина, пожарный, у которого ожоги лица и дыхательных путей. Мужчину будем сейчас перевозить в областную больницу. Затем полетим в Скопин за женщиной, которую тоже, может быть, будем перевозить в Рязань", - сказал Кузьминов.