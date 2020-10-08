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В Европе есть негативная тенденция в отношении свободы прессы - еврокомиссар

11:20 08.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс заявил, что в Европе наблюдается негативная тенденция, связанная со свободой прессы. Соответствующее мнение он выразил в опубликованном в четверг интервью газете "Паис".

"В Европе наблюдается негативная тенденция в отношении свободы прессы и места СМИ и журналистов. Причин несколько, - считает еврокомиссар. - Первое, на что мы должны обратить внимание, - экономический [аспект] вследствие появления новых платформ или роли Google и стоимости оцифровки". "Это означает, что для защиты плюрализма, возможно, придется помогать прессе на справедливой основе", - уточнил Рейндерс.

"Помимо этого, мы видели нападения, запугивания и убийства на Мальте и в Чешской Республике. А также то, как в некоторых странах есть от 20 до 30 открытых дел против одних и тех же журналистов, ведущих расследования", - добавил еврокомиссар.

"Мы [в Еврокомиссии] готовим карту ситуации, но также думаем о мерах, если необходимо, законодательных [для защиты журналистов], - отметил Рейндерс. - Или о создании пула юристов и экспертов на европейском уровне, чтобы он был доступен для пострадавших".

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