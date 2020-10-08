Обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда отпустили под залог
11:32 08.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда отпустили под залог в 1 млн долларов. Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин находился в тюрьме с 31 мая.
Как сообщает телеканал Fox News, фигурант громкого дела должен соблюдать несколько условий. В частности, ему запрещено выезжать из штата Миннесота без разрешения суда, иметь какие-либо контакты с семьёй Флойда и приобретать огнестрельное оружие и боеприпасы.
Адвокаты потерпевшей стороны раскритиковали освобождение бывшего полицейского, заявив, что американскому обществу «ещё далеко до достижения справедливости».
Троих полицейских, которые обвиняются в пособничестве и подстрекательстве, освободили под залог три месяца назад. Суд должен состояться в марте.
46-летний афроамериканец был задержан 25 мая. Полицейский несколько минут давил на шею Флойда коленом, несмотря на его жалобы. Пострадавший умер в больнице. После этого в США начались массовые акции протеста. Говорит Москва
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