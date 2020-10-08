0
0
104
НОВОСТИ

Обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда отпустили под залог

11:32 08.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда отпустили под залог в 1 млн долларов. Бывший офицер полиции Миннеаполиса Дерек Шовин находился в тюрьме с 31 мая.

Как сообщает телеканал Fox News, фигурант громкого дела должен соблюдать несколько условий. В частности, ему запрещено выезжать из штата Миннесота без разрешения суда, иметь какие-либо контакты с семьёй Флойда и приобретать огнестрельное оружие и боеприпасы.

Адвокаты потерпевшей стороны раскритиковали освобождение бывшего полицейского, заявив, что американскому обществу «ещё далеко до достижения справедливости».

Троих полицейских, которые обвиняются в пособничестве и подстрекательстве, освободили под залог три месяца назад. Суд должен состояться в марте.

46-летний афроамериканец был задержан 25 мая. Полицейский несколько минут давил на шею Флойда коленом, несмотря на его жалобы. Пострадавший умер в больнице. После этого в США начались массовые акции протеста.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:20 08.10.2020
Патриарх Кирилл чувствует себя хорошо - Легойда
0
13
12:05 08.10.2020
В Армении сменили директора Службы нацбезопасности
0
48
12:00 08.10.2020
В России за сутки выявили 11 493 случая заражения коронавирусом
0
45
11:35 08.10.2020
Патриарх Кирилл находится на карантине из-за контакта с зараженным человеком
0
112
11:20 08.10.2020
В Европе есть негативная тенденция в отношении свободы прессы - еврокомиссар
0
130
11:05 08.10.2020
Двое пострадавших после взрывов на складах боеприпасов под Рязанью в тяжелом состоянии
0
149
11:00 08.10.2020
Бывший сенатор и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС Долгих умер на 96-м году жизни
0
162
10:32 08.10.2020
Демократы намерены привлечь РФ к ответственности за "угрозу войскам США"
0
191
10:20 08.10.2020
Шредер собирается подать в суд на Bild из-за слов Навального
0
225
10:05 08.10.2020
Турция не является основным поставщиком вооружения Азербайджану - Алиев
0
243

Возврат к списку