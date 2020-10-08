В Армении сменили директора Службы нацбезопасности
12:05 08.10.2020 Источник: Интерфакс
Директор Службы национальной безопасности Армении Аргишти Карамян освобожден от должности по предложению премьер-министра и в соответствии с указом президента республики.
"Принимая за основу предложение премьер-министра, освободить с должности директора СНБ Аргишти Карамяна", - говорится в указе президента страны. 29-летний Аргишти Карамян был назначен на должность директора СНБ Армении 8 июня 2020 года.
Другим указом президента временно исполняющим обязанности директора СНБ назначен Микаел Амбарцумян, занимавший до этого должность замдиректора ведомства.
Это уже третье увольнение директора СНБ после прихода к власти в 2018 году Никола Пашиняна.
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