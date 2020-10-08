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НОВОСТИ

Патриарх Кирилл чувствует себя хорошо - Легойда

12:20 08.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, находящийся в карантине из-за контакта с заразившимся коронавирусной инфекцией, здоров и чувствует себя хорошо, написал в четверг в своем канале в "Телеграме" председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Предстоятель Русской Церкви находится в добром здравии, чувствует себя хорошо, продолжает работать в дистанционном режиме", - написал он.

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