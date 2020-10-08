Совбезу страны неизвестно местонахождение президента Киргизии

12:32 Источник: Интерфакс

Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно, сообщил в четверг "Интерфаксу" заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев.

"Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно. В целях безопасности принято решение закрыть границу", - сказал Суваналиев.

По его словам, первые лица страны не появлялись на публике с начала протестных акций. Было несколько обращений президента, опубликованных в интернете, но где они записаны, неизвестно.

"Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно где, мы не можем, многие из них скрываются. Часть из них, как Боронов, уверяет, что работает удаленно и в отставку не подавали. Таких реваншистов достаточно много, что может привести к большим столкновениям", - отметил собеседник агентства.

Суваналиев добавил, что политическая ситуация в стране остается напряженной. "Политические партии не могут договориться. Мы принимаем все меры с силовым блоком, чтобы этого не допустить столкновений. Партии должны сесть за стол переговоров, чтобы не дестабилизировать обстановку", - сказал замглавы СБ.