Более 100 российских школ переведены на дистанционное обучение
13:00 08.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Более 100 школ России перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.
«Сегодня есть 108 школ, которые закрыли занятия непосредственно в зданиях и перевели учащихся на домашнее обучение с дистанционными технологиями. В процентном соотношении это 0,27%, не более», — сказал Кравцов.
Министр подчеркнул, что в целом система образования работает полноценно по всей стране и процессу обучения ничего не угрожает. Говорит Москва
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