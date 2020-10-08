Более 100 российских школ переведены на дистанционное обучение

13:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Более 100 школ России перевели на дистанционное обучение. Об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Сегодня есть 108 школ, которые закрыли занятия непосредственно в зданиях и перевели учащихся на домашнее обучение с дистанционными технологиями. В процентном соотношении это 0,27%, не более», — сказал Кравцов.

Министр подчеркнул, что в целом система образования работает полноценно по всей стране и процессу обучения ничего не угрожает. Говорит Москва