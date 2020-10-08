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Трамп объявил о планах вывести войска США из Афганистана до конца года

13:05 08.10.2020 Источник: Эхо Москвы

Дональд Трамп объявил о планах вывести американские войска из Афганистана до конца года. Вывод вооруженных сил предусмотрен соглашением с талибами.

Вернуть американских военнослужащих домой к рождеству, которое празднуют в конце декабря, Трамп пообещал в своем микроблоге в Twitter. В регионе останется служить небольшое количество храбрых мужчин и женщин из числа американских граждан. Тем самым Трамп рассчитывает досрочно выполнить условия сделки с талибами, которую Вашингтон заключил в феврале этого года.

Заявление было сделано через несколько часов после комментария советника президента, по словам которого к началу следующего года в Афганистане останется 2500 солдат.

Соглашение с талибами предусматривает вывод американского контингента к маю следующего года. В обмен на это представители радикальной группировки обязуются вести борьбу с исламистами и договариваться с правительством Афганистана. В стране сейчас остается около 9 тысяч американских солдат. В среду исполнилось 19 лет со дня вторжения американских сил в Афганистан.

По мнению наблюдателей, планы по выводу американских войск из Афганистана могут быть пересмотрены, если победу на ноябрьских выборах одержит соперник Трампа Джо Байден.  Эхо Москвы

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