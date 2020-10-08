Трамп объявил о планах вывести войска США из Афганистана до конца года
13:05 08.10.2020 Источник: Эхо Москвы
Дональд Трамп объявил о планах вывести американские войска из Афганистана до конца года. Вывод вооруженных сил предусмотрен соглашением с талибами.
Вернуть американских военнослужащих домой к рождеству, которое празднуют в конце декабря, Трамп пообещал в своем микроблоге в Twitter. В регионе останется служить небольшое количество храбрых мужчин и женщин из числа американских граждан. Тем самым Трамп рассчитывает досрочно выполнить условия сделки с талибами, которую Вашингтон заключил в феврале этого года.
Заявление было сделано через несколько часов после комментария советника президента, по словам которого к началу следующего года в Афганистане останется 2500 солдат.
Соглашение с талибами предусматривает вывод американского контингента к маю следующего года. В обмен на это представители радикальной группировки обязуются вести борьбу с исламистами и договариваться с правительством Афганистана. В стране сейчас остается около 9 тысяч американских солдат. В среду исполнилось 19 лет со дня вторжения американских сил в Афганистан.
По мнению наблюдателей, планы по выводу американских войск из Афганистана могут быть пересмотрены, если победу на ноябрьских выборах одержит соперник Трампа Джо Байден. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 13:32 08.10.2020
- В РПЦ не обеспокоены ростом количества кремаций в столице
- 13:21 08.10.2020
- В Оперштабе Москвы разъяснили нормы указа о переводе работников на удаленку
- 13:20 08.10.2020
- Глава СВР назвал слова Навального об отравлении спецслужбами РФ русофобской пропагандой
- 13:00 08.10.2020
- Более 100 российских школ переведены на дистанционное обучение
- 12:32 08.10.2020
- Совбезу страны неизвестно местонахождение президента Киргизии
- 12:20 08.10.2020
- Патриарх Кирилл чувствует себя хорошо - Легойда
- 12:05 08.10.2020
- В Армении сменили директора Службы нацбезопасности
- 12:01 08.10.2020
- Сбер вошел в тройку крупнейших эквайеров мира
- 12:00 08.10.2020
- В России за сутки выявили 11 493 случая заражения коронавирусом
- 11:35 08.10.2020
- Патриарх Кирилл находится на карантине из-за контакта с зараженным человеком
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать