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Глава СВР назвал слова Навального об отравлении спецслужбами РФ русофобской пропагандой

13:20 08.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утверждения российского блогера Алексея Навального о том, что он был отравлен спецслужбами РФ являются тупой русофобской пропагандой. Об этом в четверг заявил ТАСС директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"Вряд ли кто-либо ждал от этого человека чего-либо, хотя бы близко похожего на правду, - сказал Нарышкин, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Навального в интервью журналисту Юрию Дудю. - Поэтому комментировать такую довольно тупую русофобскую пропаганду, я просто считаю, нет смысла".

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