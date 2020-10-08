Глава СВР назвал слова Навального об отравлении спецслужбами РФ русофобской пропагандой
13:20 08.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Утверждения российского блогера Алексея Навального о том, что он был отравлен спецслужбами РФ являются тупой русофобской пропагандой. Об этом в четверг заявил ТАСС директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
"Вряд ли кто-либо ждал от этого человека чего-либо, хотя бы близко похожего на правду, - сказал Нарышкин, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Навального в интервью журналисту Юрию Дудю. - Поэтому комментировать такую довольно тупую русофобскую пропаганду, я просто считаю, нет смысла".
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