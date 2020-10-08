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В РПЦ не обеспокоены ростом количества кремаций в столице

13:32 08.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В РПЦ не обеспокоены ростом количества кремаций в Москве. Ранее ГБУ «Ритуал» заявило, что число процедур в столице выросло с 53% до 72%.

Об этом сообщил РБК. Изменения в статистике произошли в период эпидемии коронавируса.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заместитель председателя Синодального отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что РПЦ рекомендует православным людям выбирать способ захоронения в земле.

«Мы не обеспокоены, но при этом призываем тех людей, которые относят себя к православной церкви, исходить из того, что православные традиции предполагают традиционный способ захоронения умерших».

Кипшидзе добавил, что в церкви не знают о причинах, почему люди стали чаще выбирать кремацию. По его словам, для их выяснения необходимо проводить социологические опросы.

В ГБУ «Ритуал» отметили, что причиной выбора кремации стали смерти от COVID-19. Родственникам умерших от вируса сотрудники похоронных команий предлагали именно сожжение тела. Эта норма входила во временные рекомендации Роспотребнадзора, пояснил глава оператора столичных кладбищ ГБУ «Ритуал» Артём Екимов.

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