Сбер вошел в тройку крупнейших эквайеров мира

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Сбер оказался на третьей позиции в рейтинге 150 крупнейших эквайеров мира, который составила исследовательская компания The Nilson Report. Согласно материалам исследования, в 2019 году в эквайринговой сети банка было совершено более 20,6 млрд транзакций. Лидером рейтинга стал платежный провайдер Worldpay, на втором месте - банк JP Morgan Chase.

«Наше присутствие в тройке лидеров крупнейших эквайеров мира — свидетельство того, что Сбер играет ведущую роль в развитии мировой безналичной среды, - отмечает заместитель председателя правления Сбербанка Светлана Кирсанова. - Рейтинг исследования демонстрирует важный показатель — количество транзакций, совершённых в эквайринговой сети организации, включая платежи в торговых точках и интернет-магазинах. Мы уделяем повышенное внимание сервису и качеству обслуживания наших клиентов и постоянно совершенствуем предоставляемые услуги. Поэтому особенно ценным для нас является то, что наши клиенты выбирают нас как партнёра для ведения своего безналичного бизнеса, который в сегодняшней ситуации во всем мире актуален и востребован как никогда».

Сбер в последние годы активно развивает направление эквайринга, подключает новых партнеров и предлагает рынку комплексные и инновационные решения. Сейчас в сети банка работает более 2,2 млн терминалов и их количество увеличивается. Кроме того, Сбер уделяет много внимания и другим направлениям безналичной и бесконтактной оплаты в офлайн-точках, в частности, сервис «ПлатиQR» используют более 220 тыс. предприятий России.

Отметим, что The Nilson Report ранее признавал Сбербанк крупнейшим эквайером Европы по итогам 2016 и 2017 годов.