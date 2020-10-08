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В Оперштабе Москвы разъяснили нормы указа о переводе работников на удаленку

13:21 08.10.2020

Столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в своем Telegram-канале разъяснил особенности перевода организаций на удаленный формат работы. По его данным, что перевод на дистанционку представителей социальных профессий (общественного транспорта, вывоза твердых бытовых отходов и прочее) коснется организаций в целом, а не отдельных профессий. «Критически важными» сотрудниками для деятельности организации называются те, чье отсутствие на рабочем месте создает угрозу жизни, здоровью граждан или ущерба имуществу, либо может привести к сбою в работе непрерывно действующих или опасных производств.

При этом требования о переводе на удаленную работу распространяются на все организации, в том числе на онлайн-магазины.

Оперштаб также пояснил, что делать, если сотрудники откажутся от предоставления личных данных (например, номеров авто и карт «Тройка»). «Обязанность по представлению сведений распространяется не только на организации, но и на их работников. В соответствии со ст. 189 Трудового кодекса РФ работники обязаны соблюдать дисциплину труда, в том числе правила поведения, определенные федеральными законами», - говорится в сообщении.

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