О падении и взрыве неопознанной ракеты сообщили в Дагестане

14:32 Источник: Lenta.ru

В Агульском районе Дагестана сообщили о падении и взрыве неопознанной ракеты. По данным портала «Будни Кавказа», она упала примерно в десяти километрах от села Чираг.

По словам местных жителей, от взрывной волны зашатались дома и сработала автомобильная сигнализация. Несколько сельчан отправились к месту взрыва у границы с Дахадаевским районом и обнаружили воронку диаметром 15-20 метров, а также, предположительно, обломки ракеты.

На опубликованных кадрах запечатлена воронка глубиной примерно два метра, вокруг ямы выжжена трава.

Официальных комментариев по факту произошедшего в настоящий момент нет. Информация о взрыве и падении ракеты также не приводится в других источниках.

Агульский район находится в южной части Дагестана. На его территории проживают, по последним данным, свыше 10 тысяч человек. Lenta.Ru