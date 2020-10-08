ФБК потребовал возбудить дело о незаконном обороте химоружия после отравления Навального
15:00 08.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ФБК потребовал возбудить дело о незаконном обороте химоружия после отравления Алексея Навального. Юрист Фонда борьбы с коррупцией Вячеслав Гимади написал в Твиттере, что заявление было направлено в ФСБ после того, как Организация по запрещению химического оружия подтвердила использование против российского оппозиционера яда из группы «Новичок». Теперь следователи, по его словам, в течение трех суток должны решить вопрос о возбуждении уголовного дела.
После того, как эксперты ОЗХО подтвердили отравление Навального. Власти Германии и Франции заявили о подготовке санкций в отношении российских должностных лиц. Это предложение также поддержали Великобритания и Нидерланды.
Отравления у Алексея Навального не было, эта версия не подтвердилась при проведении различных исследований, заявил главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области, доктор медицинских наук, заведующий отделением Омской городской больницы Скорой медицинской помощи № 1 Александр Сабаев.
Ранее Сабаев отмечал, что нынешнее состояние Навального и его быстрое восстановление нехарактерны для химического отравления, а соответствуют тому диагнозу, который поставили омские врачи — нарушение углеводного обмена. Эхо Москвы
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