Нобелевская премия по литературе 2020 года присуждена американке Луиз Глюк
14:15 08.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Нобелевский комитет Шведской академии присудил премию по литературе 2020 года американской поэтессе Луиз Глюк. Соответствующее объявление было сделано в четверг.
Как отмечает комитет, премия присуждена писательнице за "ее точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее".
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