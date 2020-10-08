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НОВОСТИ

Нобелевская премия по литературе 2020 года присуждена американке Луиз Глюк

14:15 08.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нобелевский комитет Шведской академии присудил премию по литературе 2020 года американской поэтессе Луиз Глюк. Соответствующее объявление было сделано в четверг.

Как отмечает комитет, премия присуждена писательнице за "ее точный поэтический голос, своей суровой красотой превращающий индивидуальное во всеобщее".

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