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НОВОСТИ

Никаких уголовных дел в отношении Тихановской в России не возбуждали - МВД

15:12 08.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские следственные органы не возбуждали никаких уголовных дел в отношении бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской. Об этом в четверг сообщает пресс-центр МВД РФ.

"Уголовных дел в отношении Светланы Тихановской правоохранительными органами Российский Федерации не возбуждалось", - говорится в сообщении.

В МВД пояснили, что включение Тихановской в базу разыскиваемых лиц, размещенную на сайте МВД России, связано с тем, что Главный информационно-аналитический центр МВД России осуществляет формирование и ведение межгосударственного информационного банка. Он функционирует на основании соглашения о взаимоотношениях министерств внутренних дел в сфере обмена информацией от 3 августа 1992 года и соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с преступностью от 22 мая 2009 года, заключенными в рамках СНГ.

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