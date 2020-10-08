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НОВОСТИ

Под Рязанью от взрывов пострадали 16 человек, повреждено более 20 строений - глава МЧС

15:32 08.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шестнадцать человек пострадали, свыше 20 построек повреждено в результате пожара и взрыва на военном складе с боеприпасами в Рязанской области. Об этом глава МЧС Евгений Зиничев доложил на совещании президенту России Владимиру Путину.

"Госпитализировано 16 человек, пострадало более 20 построек", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

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