На активистов из Pussy Riot составили административные протоколы за водружение радужного флага на здание ФСБ

16:00 Источник: Эхо Москвы

На участников группы Pussy Riot составили административные протоколы за водружение радужного флага на здания ФСБ и правительственных зданий. Об этом сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» участница Pussy Riot Вероника Никульшина.

«Вчера вечером начались задержания, но задержанных уже отпустили с протоколом по статье 20.2 (нарушение установленного порядка проведения митинга). В месте, где я сейчас нахожусь, к моей подруге, тоже приходили люди в черных масках, очень долго стучали в дверь, не очень понятно, как они меня здесь наши. Думаю, что нас всех рано иди поздно отведут в отдел, составят протокол и отпустят», — сказала она.

Никульшина добавила, что акция была задумана в защиту прав ЛГБТК.

«У нас был манифест, в конце которого мы требовали расследовать убийство геев в Чечне, отменить закон, ограничивающий людей ЛГБТК в правах и так далее», — сказала она.

Накануне утром группа Pussy Riot вывесила радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, Министерства культура и ОВД по району Басманный. Акция была приурочена к очередному дню рождения президента Владимира Путина. По сведениям издания «Медуза», во время акции были задержаны два журналиста.