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НОВОСТИ

Песков назвал происходящее в Киргизии "бардаком и хаосом"

16:12 08.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Дмитрий Песков назвал происходящее в Киргизии «бардаком и хаосом». Пресс-секретарь президента выразил надежду на стабилизацию ситуации в стране.

В Киргизии с понедельника проходят акции протеста, которые начались после парламентских выборов. По последним данным, во время беспорядков один человек погиб, более тысячи пострадали.

6 октября Центризбирком признал итоги голосования недействительными. Премьер-министр Кубатбек Боронов подал в отставку. Действующий глава государства отказался сложить полномочия.  Говорит Москва

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