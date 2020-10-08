Польша ответит на требование Белоруссии сократить число дипломатов - МИД

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша найдет способ ответить на требование властей Белоруссии сократить число польских дипломатов в стране. Об этом заявил в четверг в "Твиттере" заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"Требование значительного сокращения польского дипломатического персонала в Белоруссии не останется без адекватной реакции с польской стороны. Польша найдет сферы и способы отреагировать на этот недружественный жест в надлежащее время и в соответствующей форме", - написал он.