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Польша ответит на требование Белоруссии сократить число дипломатов - МИД

16:32 08.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша найдет способ ответить на требование властей Белоруссии сократить число польских дипломатов в стране. Об этом заявил в четверг в "Твиттере" заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач.

"Требование значительного сокращения польского дипломатического персонала в Белоруссии не останется без адекватной реакции с польской стороны. Польша найдет сферы и способы отреагировать на этот недружественный жест в надлежащее время и в соответствующей форме", - написал он.

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