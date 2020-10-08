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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $43 за баррель

17:00 08.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2020 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,5% к отметке закрытия предыдущей сессии и достигла $43,04 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 15:55 мск.

В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась выше $43 за баррель 28 сентября текущего года.

В то же время цена нефти сорта WTI выросла на 2,34%, до $41,17 за баррель.

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