Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне превысила $43 за баррель
17:00 08.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2020 г. на бирже ICE в Лондоне выросла на 2,5% к отметке закрытия предыдущей сессии и достигла $43,04 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 15:55 мск.
В последний раз стоимость нефти данного сорта находилась выше $43 за баррель 28 сентября текущего года.
В то же время цена нефти сорта WTI выросла на 2,34%, до $41,17 за баррель.
НОВОСТИ
- 18:10 08.10.2020
- COVID-19 может поражать глаза - Китайские медики
- 17:40 08.10.2020
- Россиян предупредили о многодневной магнитной буре
- 17:12 08.10.2020
- Пандемия отрицательно сказалась на психическом здоровье населения - Красный Крест
- 16:32 08.10.2020
- Польша ответит на требование Белоруссии сократить число дипломатов - МИД
- 16:12 08.10.2020
- Песков назвал происходящее в Киргизии "бардаком и хаосом"
- 16:00 08.10.2020
- На активистов из Pussy Riot составили административные протоколы за водружение радужного флага на здание ФСБ
- 15:32 08.10.2020
- Под Рязанью от взрывов пострадали 16 человек, повреждено более 20 строений - глава МЧС
- 15:14 08.10.2020
- Десятки городов мира ограничили работу баров и ночных клубов из-за COVID-19
- 15:12 08.10.2020
- Никаких уголовных дел в отношении Тихановской в России не возбуждали - МВД
- 15:00 08.10.2020
- ФБК потребовал возбудить дело о незаконном обороте химоружия после отравления Навального
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать