Пандемия отрицательно сказалась на психическом здоровье населения - Красный Крест
17:12 08.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пандемия коронавируса и, в частности, вызванный карантинными мерами стресс оказывают негативное воздействие на психическое здоровье населения. Об этом свидетельствует опубликованное в четверг в Женеве социологическое исследование Международного комитета Красного Креста и Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, согласно которому более половины респондентов (51%) заявили о том, что кризис, связанный с заболеванием COVID-19, отрицательно сказался на их психическом состоянии.
Как явствует из итогов исследования, "пандемия повышает градус стресса и страданий до чрезвычайно высокого уровня для жителей всего мира". "Вспышка заболевания обостряет существующие психические расстройства, вызывает новые и еще больше затрудняет получение услуг в области психического здоровья", - констатировали авторы доклада. Они призвали государства без промедления выделить средства на программы в сфере психического здоровья и социально-психологической помощи.
Нынешний кризис "усугубил стрессовое состояние миллионов людей, которые и без того уже испытывали на себе последствия конфликтов и стихийных бедствий", заявил в связи с публикацией исследования генеральный директор МККК Роберт Мардини. Карантинные ограничения, отсутствие общения и экономические тяготы - все это сказывается на психике людей и на возможности получить помощь, отметил он. Мардини напомнил, что "психологическое благополучие так же важно, как и физическое здоровье, тем более в кризисных ситуациях".
В докладе, публикация которого приурочена к отмечаемому 8 октября Всемирному дню психического здоровья, особое внимание уделено нуждам медицинских и социальных работников, находящихся на переднем крае борьбы с пандемией. В ходе опроса 73% респондентов заявили, что медработники и сотрудники служб экстренного реагирования больше других нуждаются в психологической помощи. Зачастую они подвергаются опасности заражения, трудятся сверхурочно. Кроме того, "помогая пострадавшему населению, они неизбежно становятся свидетелями тяжелых сцен и объектами недовольства".
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