Россиян предупредили о многодневной магнитной буре
17:40 08.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Учёные предупредили о многодневной магнитной буре. Возмущения электромагнитного поля начнутся 21 октября и продлятся до 29-го числа.
Метеозависимые люди могут чувствовать себя плохо. У людей с неустойчивой нервной системой будут наблюдаться депрессивные состояния.
Как уточнили сотрудники Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук, магнитосфера сначала будет слабой; с 25 октября она вырастет до средней. В таком состоянии возбуждения она пробудет три дня. Всего в классификации магнитных бурь пять уровней. Говорит Москва
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