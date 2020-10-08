Если союзники по НАТО уйдут из Афганистана, то все вместе - Столтенберг
18:40 08.10.2020 Источник: Интерфакс
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по альянсу будут совместно принимать решение о том, когда следует выводить их силы из Афганистана, и затем - покинут эту страну все вместе.
"Мы совместно решили разместить силы в Афганистане, и мы совместно будем принимать решения об изменениях в дальнейшем. Когда придет нужное время, мы все вместе покинем эту страну", - сказал Столтенберг, отвечая в четверг на вопрос, консультировались ли США с союзниками по вопросу вывода войск из Афганистана.
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