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НОВОСТИ

Если союзники по НАТО уйдут из Афганистана, то все вместе - Столтенберг

18:40 08.10.2020 Источник: Интерфакс

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по альянсу будут совместно принимать решение о том, когда следует выводить их силы из Афганистана, и затем - покинут эту страну все вместе.

"Мы совместно решили разместить силы в Афганистане, и мы совместно будем принимать решения об изменениях в дальнейшем. Когда придет нужное время, мы все вместе покинем эту страну", - сказал Столтенберг, отвечая в четверг на вопрос, консультировались ли США с союзниками по вопросу вывода войск из Афганистана.

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