Президент Киргизии добровольно в отставку не собирается

19:05 Источник: Интерфакс

Вопрос добровольной отставки президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова не рассматривается, заявила в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.

"Вопрос добровольной отставки президента не обсуждается, такой вопрос не стоит", - заявила Стамалиева.

Пресс-секретарь также сообщила что на подпись президента не поступало заявление премьер-министра Киргизии Кубатбека Боронова об отставке.

"Официально заявление Боронова на подпись президента не поступило. Да, пишут в СМИ, что Боронов написал заявление, но на подпись к президенту заявление не поступало", - сказала Стамалиева.