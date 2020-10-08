Президент Киргизии добровольно в отставку не собирается
19:05 08.10.2020 Источник: Интерфакс
Вопрос добровольной отставки президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова не рассматривается, заявила в четверг "Интерфаксу" пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева.
"Вопрос добровольной отставки президента не обсуждается, такой вопрос не стоит", - заявила Стамалиева.
Пресс-секретарь также сообщила что на подпись президента не поступало заявление премьер-министра Киргизии Кубатбека Боронова об отставке.
"Официально заявление Боронова на подпись президента не поступило. Да, пишут в СМИ, что Боронов написал заявление, но на подпись к президенту заявление не поступало", - сказала Стамалиева.
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