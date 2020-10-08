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НОВОСТИ

На главу "Нафтогаза" завели дело о госизмене

20:09 08.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена" против главы национальной акционерной компании "Нафтогаз Украина" Андрея Коболева.

"Против меня открыто очередное уголовное дело, в этот раз за государственную измену", - сообщил Коболев в четверг в эфире телеканала "Украина-24" и добавил, что готов ответить на все обвинения.

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