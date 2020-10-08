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НОВОСТИ

На Московском кинофестивале победил "Блокадный дневник"

21:53 08.10.2020 Источник: НГ-Online

Московский кинофестиваль, проходивший в этом году в непривычное для него время, в октябре, и в непривычной обстановке - маски, перчатки, шахматная рассадка и прочие беспрецедентные меры безопасности, а связи с этим и гораздо меньшее количество гостей и зрителей, назвал победителей. Жюри под руководством Тимура Бекмамбетова присудило Гран-при российской картине - снятому по мотивам воспоминаний поэтессы Ольги Берггольц, писателя Даниила Гранина и других блокадников фильму «Блокадный дневник».

Специальный приз жюри достался турецкой ленте «В тени» Эрдема Тепегеза. Лучшим режиссером назвали британца Риши Пэлэма за его дебютный полнометражный фильм, молодежную социальную драму «Хильда». А сыгравшая в ней главную роль Меган Первис была признана на ММКФ лучшей актрисой. Приз за лучшую мужскую роль получил израильский актер и режиссер Гур Бентвич, сыгравший в своем же фильме «Как сыр в масле».

Лучшим документальным фильмом стал южнокорейский «Ноктюрн», лучшим короткометражным - «Боюсь забыть твое лицо», снятый в копродукции Египта и Франции. Кроме этого, фестиваль наградил специальным призом «за многолетнее служение искусству кино» режиссера Светлану Дружинину.

Наталия Григорьева

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