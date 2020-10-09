Президент Киргизии назвал условия своего ухода в отставку

00:01 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков готов покинуть пост главы государства сразу после утверждения легитимных руководителей и возвращения страны на путь законности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента.

"Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Киргизской Республики", - заявил президент.