Президент Киргизии назвал условия своего ухода в отставку
00:01 09.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков готов покинуть пост главы государства сразу после утверждения легитимных руководителей и возвращения страны на путь законности. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте президента.
"Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Киргизской Республики", - заявил президент.
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