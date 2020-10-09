Le Monde сообщила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального

09:05 Источник: РБК

В санкционный список, который Франция и Германия предложат своим партнерам по Евросоюзу в связи с отравлением Алексея Навального, войдут девять имен россиян, сообщила французская газета Le Monde без ссылок на источники.

По информации издания, в список войдут представители администрации президента, спецслужб, а также Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в котором, как считается, был изобретен «Новичок».

Ограничительные меры будут включать в себя заморозку активов и запрет на въезд в страны Европы, уточнило издание. В статье говорится, что Германии удалось избежать увязки ситуации с Навальным с судьбой газопровода «Северный поток-2». РБК