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НОВОСТИ

Le Monde сообщила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального

09:05 09.10.2020 Источник: РБК

В санкционный список, который Франция и Германия предложат своим партнерам по Евросоюзу в связи с отравлением Алексея Навального, войдут девять имен россиян, сообщила французская газета Le Monde без ссылок на источники.

По информации издания, в список войдут представители администрации президента, спецслужб, а также Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ), в котором, как считается, был изобретен «Новичок».

Ограничительные меры будут включать в себя заморозку активов и запрет на въезд в страны Европы, уточнило издание. В статье говорится, что Германии удалось избежать увязки ситуации с Навальным с судьбой газопровода «Северный поток-2».  РБК

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