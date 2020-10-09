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Власти Комсомольска-на-Амуре отозвали разрешение на первую согласованную акцию в поддержку Фургала

09:20 09.10.2020 Источник: Эхо Москвы

Мэрия Комсомольска-на-Амуре отозвала разрешение на первую согласованную акцию в поддержку Сергея Фургала. Власти ссылаются на решение правительства Хабаровского края о введении новых ограничительных мер по коронавирусу.

Прежде всего речь идет об отмене массовых мероприятий.  Эхо Москвы

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