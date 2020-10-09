Около 20% звонков коллекторов пришлось на «пандемийных» должников

09:32 Источник: РБК

По итогам сентября на заемщиков, которые перестали платить по кредитам на фоне пандемии, пришлось 18% от общего количества звонков взыскателей, подсчитали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) по просьбе РБК. Речь идет о случаях, которые банки передали коллекторам в работу по агентской схеме в период с 1 апреля по 30 сентября, просрочка по ним образовалась в апреле—июне.

Банк России еще не раскрывал, как изменилось качество розничного кредитного портфеля в сентябре, но в августе фиксировал существенный рост просрочки из-за влияния пандемии. За месяц объем проблемной задолженности увеличился на 26 млрд руб., или на 3%, быстрее, чем в предыдущие периоды. За август доля неработающих кредитов (с просрочкой больше 90 дней) в общем объеме необеспеченных займов выросла с 8,9 до 9,3%. В совокупном портфеле плохие долги остались на уровне 7,9%.