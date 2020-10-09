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Турция закрыла района Черного моря вблизи Синопа в связи с испытаниями С-400

10:00 09.10.2020 Источник: Эхо Москвы

Турецкие власти закрыли район в Черном море вблизи города Синоп. Как сообщается в международном предупреждении для мореплавателей NAVTEX, с 13 по 16 октября там планируется провести испытания приобретенных у России противоракетных комплексов С-400. 

В документе указываются координаты опасной для прохождения судов зоны. Эхо Москвы

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