Турция закрыла района Черного моря вблизи Синопа в связи с испытаниями С-400
10:00 09.10.2020 Источник: Эхо Москвы
Турецкие власти закрыли район в Черном море вблизи города Синоп. Как сообщается в международном предупреждении для мореплавателей NAVTEX, с 13 по 16 октября там планируется провести испытания приобретенных у России противоракетных комплексов С-400.
В документе указываются координаты опасной для прохождения судов зоны. Эхо Москвы
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