Турция закрыла района Черного моря вблизи Синопа в связи с испытаниями С-400

10:00 Источник: Эхо Москвы

Турецкие власти закрыли район в Черном море вблизи города Синоп. Как сообщается в международном предупреждении для мореплавателей NAVTEX, с 13 по 16 октября там планируется провести испытания приобретенных у России противоракетных комплексов С-400.

В документе указываются координаты опасной для прохождения судов зоны. Эхо Москвы