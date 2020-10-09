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НОВОСТИ

На Спасской башне Кремля выключили куранты

10:05 09.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На Спасской башне Кремля отключили куранты. Это сделали для дооснащения звонницы новыми колоколами, сообщила пресс-служба фестиваля «Спасская башня».

Там уточнили, что после проведения процедуры все музыкальные произведения будут звучать в полной октаве. Всего установят 12 новых колоколов.

В разные периоды истории куранты настраивали под исполнение различных мелодий. Однако из-за недостающих колоколов музыкальные произведения приходилось адаптировать. По этой же причине куранты проигрывали лишь небольшие фрагменты мелодий.  Говорит Москва

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