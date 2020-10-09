На Спасской башне Кремля выключили куранты
10:05 09.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
На Спасской башне Кремля отключили куранты. Это сделали для дооснащения звонницы новыми колоколами, сообщила пресс-служба фестиваля «Спасская башня».
Там уточнили, что после проведения процедуры все музыкальные произведения будут звучать в полной октаве. Всего установят 12 новых колоколов.
В разные периоды истории куранты настраивали под исполнение различных мелодий. Однако из-за недостающих колоколов музыкальные произведения приходилось адаптировать. По этой же причине куранты проигрывали лишь небольшие фрагменты мелодий. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 11:05 09.10.2020
- Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства и премьера - пресс-служба
- 11:00 09.10.2020
- В РФ выявили максимальное с начала пандемии число заразившихся коронавирусом за сутки
- 10:32 09.10.2020
- ФБР сообщило о раскрытии заговора, целью которого было похищение губернатора штата Мичиган
- 10:20 09.10.2020
- Руководство и личный состав ГКНБ Киргизии выпроводили и. о. главы ведомства из здания
- 10:00 09.10.2020
- Турция закрыла района Черного моря вблизи Синопа в связи с испытаниями С-400
- 09:32 09.10.2020
- Около 20% звонков коллекторов пришлось на «пандемийных» должников
- 09:20 09.10.2020
- Власти Комсомольска-на-Амуре отозвали разрешение на первую согласованную акцию в поддержку Фургала
- 09:05 09.10.2020
- Le Monde сообщила о девяти фигурантах санкций ЕС из-за Навального
- 09:00 09.10.2020
- "Единая Россия" направила в кабмин предложения по индексации пенсий работающим пенсионерам
- 00:01 09.10.2020
- Президент Киргизии назвал условия своего ухода в отставку
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать