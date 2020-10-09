Руководство и личный состав ГКНБ Киргизии выпроводили и. о. главы ведомства из здания

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство, ветераны и личный состав Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии выпроводили из здания и. о. главы ведомства Омурбека Суваналиева. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ГКНБ.

"По мнению руководства и личного состава, ГКНБ не будет служить меркантильным интересам отдельных политических и иных сил. <...> [ГКНБ не намерен] быть политическим орудием для достижения корыстных целей определенных групп. Главная цель - это служение во благо народа и процветание Кыргызстана. Исходя из этого, сегодня руководство, ветераны и личный состав ГКНБ выпроводили и. о. секретаря Совета безопасности, координатора силовых и правоохранительных органов генерал-майора Омурбека Суваналиева из центрального здания ГКНБ", - говорится в сообщении.