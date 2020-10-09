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ФБР сообщило о раскрытии заговора, целью которого было похищение губернатора штата Мичиган

10:32 09.10.2020 Источник: Эхо Москвы

ФБР отчиталось о раскрытии заговора, целью которого было похищение губернатора Мичигана Гретхен Уитмер. В рамках расследования арестованы тринадцать человек. По версии следствия, они намеревались рекрутировать около 200 человек, штурмовать здание Капитолия штата и захватить в заложники чиновников, включая губернатора, а затем судить их за «государственную измену». Информацию о планах экстремистов ФБР получило от агента под прикрытием, который был внедрен в их группировку. Семерым подозреваемым уже предъявлены обвинения, им грозит пожизненное тюремное заключение. Гретхен Уитмер неоднократно сталкивалась с прямыми угрозами со стороны радикалов. Она уже обвинила Трампа в поддержке экстремистских группировок.  Эхо Москвы

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