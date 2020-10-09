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В РФ выявили максимальное с начала пандемии число заразившихся коронавирусом за сутки

11:00 09.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 12 126, это максимум с начала пандемии. Такие данные привели журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. Предыдущий максимум - 11 656 случаев за день - был зафиксирован 11 мая.

В относительном выражении прирост числа инфицированных впервые с начала июля ускорился до 1%. В общей сложности в стране заразились 1 272 238 человек.

Число выздоровевших пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло в России на 7 092, до 1 009 421. По данным штаба, доля уже вылечившихся россиян вновь сократилась, составив 79,3% всех инфицированных.

Число зарегистрированных за сутки в России летальных исходов из-за коронавируса составило 201 против 191 днем ранее, всего с начала эпидемии умерли 22 257 человек. Количество смертей за один день превысило 200 в пятый раз за все время распространения коронавируса в стране. По данным штаба, условная летальность новой инфекции осталась на уровне 1,75%.

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