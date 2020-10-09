Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства и премьера - пресс-служба
11:05 09.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства во главе с премьер-министром Кубатбеком Бороновым. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба главы государства.
"Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому <...> принята отставка премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбека Боронова. Правительство Кыргызской Республики также считается ушедшим в отставку. В соответствии с указом лицами, занимавшими должности премьер-министра, первого вице-премьер-министра, вице-премьер-министров, членов правительства, будет продолжено исполнение обязанностей членов правительства Кыргызской Республики соответственно ранее занимаемым должностям до формирования нового состава правительства Кыргызской Республики", - говорится в сообщении.
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