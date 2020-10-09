0
0
133
НОВОСТИ

В Красноярском крае задержали мужчину, взявшего в заложники женщину с 5 детьми - ГУ МВД

11:20 09.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские задержали в поселке Тасеево Красноярского края мужчину, который удерживал в заложниках женщину и пятерых ее детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

"В поселке Тасеево полицейские задержали мужчину, который в ходе бытового конфликта закрылся в частном доме и удерживал свою знакомую и ее пятерых малолетних детей", - отмечается в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 09.10.2020
Сменился глава ОРКК
0
42
12:14 09.10.2020
Нобелевская премия мира 2020 года присуждена Всемирной продовольственной программе
0
90
12:05 09.10.2020
Пашинян поблагодарил премьеров стран ЕАЭС, прибывших в трудное для его страны время
0
93
12:00 09.10.2020
В случае задержания в РФ белорусских оппозиционеров экстрадируют на родину - источник
0
112
11:32 09.10.2020
Женщина на Урале полгода прятала младенца в шкафу
0
146
11:05 09.10.2020
Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства и премьера - пресс-служба
0
174
11:00 09.10.2020
В РФ выявили максимальное с начала пандемии число заразившихся коронавирусом за сутки
0
231
10:32 09.10.2020
ФБР сообщило о раскрытии заговора, целью которого было похищение губернатора штата Мичиган
0
208
10:20 09.10.2020
Руководство и личный состав ГКНБ Киргизии выпроводили и. о. главы ведомства из здания
0
211
10:05 09.10.2020
На Спасской башне Кремля выключили куранты
0
244

Возврат к списку