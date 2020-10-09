В Красноярском крае задержали мужчину, взявшего в заложники женщину с 5 детьми - ГУ МВД

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские задержали в поселке Тасеево Красноярского края мужчину, который удерживал в заложниках женщину и пятерых ее детей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального главка МВД.

"В поселке Тасеево полицейские задержали мужчину, который в ходе бытового конфликта закрылся в частном доме и удерживал свою знакомую и ее пятерых малолетних детей", - отмечается в сообщении.