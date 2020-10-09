Женщина на Урале полгода прятала младенца в шкафу

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении жительницы Карпинска (Свердловская область), которая подозревается в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка. Об этом ТАСС сообщил в пятницу официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ранее в социальных сетях появилась видеозапись, на которой, возможно, снята сильно истощенная новорожденная девочка. Как пишет портал E1, 37-летняя жительница Карпинска якобы родила ребенка около полугода назад и все это время прятала его в сумке в шкафу, а всем знакомым рассказала, что он умер. Девочку, по данным СМИ, случайно обнаружили подруги женщины во время застолья, после чего забрали к себе и позже вызвали скорую помощь и полицию.

"В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка")". <…> Подозреваемая нигде в женской консультации в период беременности на учете не состояла и в момент родов за помощью к врачам не обращалась. Возможно, роды проходили в домашних условиях. В настоящее время необходимо получить официальное медицинское заключение о том, что женщина, о которой идет речь, действительно является мамой малыша", - сказал Горелых.

По его словам, после того, как представителям МВД поступил тревожный сигнал, на адрес проживания женщины выехали сотрудники территориального ОВД. Они обнаружили грудного ребенка в истощенном состоянии, срочно отправили его в местную больницу, где врачи принимают необходимые меры для спасения девочки. У нее, по предварительным данным, гипотрофия третьей степени, а также подозрение на другие серьезные заболевания. "Подозреваемая воспитывает еще двух детей - девочку трех лет и сына 13 лет, которых растила одна. С мужем она рассталась в начале этого года. Семья на учете в ПДН не состояла, жалоб со стороны соседей на нее не поступало", - добавил собеседник агентства.

В прокуратуре Свердловской области уточнили, что также возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 117 У РФ ("Истязание"). "Прокуратура взяла на контроль расследование уголовных дел. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку на предмет соблюдения требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также об охране жизни и здоровья детей", - уточнили в пресс-службе.