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В случае задержания в РФ белорусских оппозиционеров экстрадируют на родину - источник

12:00 09.10.2020 Источник: Интерфакс

Российские правоохранительные органы не имеют оснований для уголовного преследования представителей белорусской оппозиции, однако в случае их задержания на территории РФ будет запущен механизм экстрадиции этих людей на родину, сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

"Никто из них не разыскивается за преступления, совершенные на территории РФ, речи о возбуждении уголовных дел нет. Однако, в силу действующих механизмов Союзного государства, если кто-то попадёт в поле зрение российских правоохранительных органов, он, скорее всего, будет выдан в Белоруссию", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, добавил он, в настоящий момент, никто из лиц, разыскиваемых Белоруссией по делам, связанным с президентскими выборами и последовавшими протестами, в РФ не находится.

Согласно базе данных МВД РФ, в настоящий момент в России объявлены в розыск лидеры белорусской оппозиции Светлана Тихановская и Валерий Цепкало, блогеры из телеграм канала NEXTA Степан Путило и Роман Протасевич. Все они находятся за пределами Белоруссии либо России.

Позднее, комментируя попадание в базу розыска Тихановской, в МВД РФ сообщили, что уголовных дел в ее отношении не возбуждалось.

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