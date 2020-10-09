Пашинян поблагодарил премьеров стран ЕАЭС, прибывших в трудное для его страны время

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в четверг в ходе заседания Евразийского межправительственного совета, которое проходит в Ереване, поблагодарил глав правительств стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), прибывших на мероприятие в трудное для его страны время.

"Заседание проходит в трудные для Армении времена. Две недели как не прекращаются бои по всей линии соприкосновения Нагорного Карабаха с Азербайджаном с применением всех видов современных вооружений. Однако уверяю вас, что, несмотря на все трудности, наш народ сплочен как никогда и полон решимости выстоять до конца и защитить нашу свободу и независимость. Хочу поблагодарить всех членов делегаций за приезд в Армению в такое непростое время", - отметил он.

По словам главы армянского кабмина, "города и села, а также объекты гражданского назначения и инфраструктуры Нагорного Карабаха и Армении находятся под артиллерийским и ракетным обстрелом, есть множество убитых и раненых".

В Евразийский экономический союз входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Молдавия имеет статус наблюдателя.