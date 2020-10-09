Сменился глава ОРКК
12:32 09.10.2020 Источник: Интерфакс
Сергей Гуреев сменил Андрея Жерегелю на должности генерального директора Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК), сообщается на сайте ОРКК.
Гуреев родился в 1964 году. С 1983 по 2019 год Гуреев проходил службу в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России, в 2013 году был награжден медалью "За отвагу". Имеет два высших образования: специалиста по связям с общественностью и юридическое.
ОРКК создана в 2014 году, единственным владельцем является "Роскосмос". Компания определена как единый центр диверсификации и производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения.
НОВОСТИ
- 12:14 09.10.2020
- Нобелевская премия мира 2020 года присуждена Всемирной продовольственной программе
- 12:05 09.10.2020
- Пашинян поблагодарил премьеров стран ЕАЭС, прибывших в трудное для его страны время
- 12:00 09.10.2020
- В случае задержания в РФ белорусских оппозиционеров экстрадируют на родину - источник
- 11:32 09.10.2020
- Женщина на Урале полгода прятала младенца в шкафу
- 11:20 09.10.2020
- В Красноярском крае задержали мужчину, взявшего в заложники женщину с 5 детьми - ГУ МВД
- 11:05 09.10.2020
- Президент Киргизии подписал указ об отставке правительства и премьера - пресс-служба
- 11:00 09.10.2020
- В РФ выявили максимальное с начала пандемии число заразившихся коронавирусом за сутки
- 10:32 09.10.2020
- ФБР сообщило о раскрытии заговора, целью которого было похищение губернатора штата Мичиган
- 10:20 09.10.2020
- Руководство и личный состав ГКНБ Киргизии выпроводили и. о. главы ведомства из здания
- 10:05 09.10.2020
- На Спасской башне Кремля выключили куранты
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать