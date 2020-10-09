Сменился глава ОРКК

12:32 Источник: Интерфакс

Сергей Гуреев сменил Андрея Жерегелю на должности генерального директора Объединенной ракетно-космической корпорации (ОРКК), сообщается на сайте ОРКК.

Гуреев родился в 1964 году. С 1983 по 2019 год Гуреев проходил службу в Федеральной службе безопасности (ФСБ) России, в 2013 году был награжден медалью "За отвагу". Имеет два высших образования: специалиста по связям с общественностью и юридическое.

ОРКК создана в 2014 году, единственным владельцем является "Роскосмос". Компания определена как единый центр диверсификации и производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения.