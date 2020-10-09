Нобелевская премия мира 2020 года присуждена Всемирной продовольственной программе

12:14 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Норвежский нобелевский комитет присудил премию мира Всемирной продовольственной программе. Лауреата 2020 года назвала в пятницу председатель комитета Берит Райсс-Андерсен.

Комитет решил присудить премию за "усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов" .