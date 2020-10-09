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НОВОСТИ

Пассажирские автобусные перевозки в РФ за 8 месяцев сократились на 30%

13:05 09.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пассажирские автобусные перевозки в России за январь - август 2020 года сократились на 30%, заявил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в ходе итоговой коллегии министерства.

"За 8 месяцев 2020 года объем перевозок пассажиров снизился на 30%. Фактически прекратились перевозки пассажиров автобусами в международном сообщении, - сказал он. - К концу года показатели пассажиропотока достигнут 80% от уровня прошлого года".

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