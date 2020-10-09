Число компаний в РФ, проводящих небольшие сокращения, выросло в два раза за месяц - опрос
13:20 09.10.2020 Источник: Интерфакс
Количество работодателей, проводящих небольшие сокращения штата в рамках оптимизации численности персонала, с сентября выросло с 7% до 14%, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала Superjob.ru, поступившие в пятницу в "Интерфакс".
Согласно исследованию, рост числа сокращений персонала был отмечен в начале октября на фоне новостей об ухудшении эпидемиологической обстановки.
В свою очередь, как показывают результаты исследования, 78% компаний не проводят сокращения персонала и не планируют это делать.
Опрос был проведен 1-5 октября 2020 года среди 500 респондентов, представляющих менеджмент по персоналу и кадровые службы, в 78 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.
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