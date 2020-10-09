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Глава МИД Дании на встрече с Лавровым заявил, что хотел бы обсудить ситуацию с Навальным

13:32 09.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Дании Еппе Куфуд в начале встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве заявил о намерении обсудить ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным.

"Наша встреча сегодня также обусловлена необходимостью обменяться мнениями по ряду вопросов, в том числе по вопросу безопасности в Балтийском регионе, обсудить развитие нашего европейского добрососедства, выразить нашу озабоченность расследованием относительно атаки на Алексея Навального химическим нервно-паралитическим веществом", - сказал Куфуд в пятницу в Доме приемов МИД РФ.

Датский министр отметил, что нынешняя встреча подтверждает "крепкие исторические связи" между двумя странами.

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