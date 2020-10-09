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НОВОСТИ

Демократы намерены оценить психическое здоровье Трампа

14:00 09.10.2020 Источник: Газета.Ru

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и член палаты представителей конгресса Джейми Раскин представят законопроект о создании комиссии, которая займется оценкой здоровья, физического и психического, президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что комиссия будет создана в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США, которая позволяет «конгрессу содействовать обеспечению эффективного и непрерывного руководства в высшем офисе исполнительной власти правительства».

Трамп прокомментировал эту информацию у себя в Twitter.

«Это сумасшедшая Нэнси должна быть под наблюдением. Ее не зря называют сумасшедшей», — написал президент.  Газета.Ru

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