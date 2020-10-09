Демократы намерены оценить психическое здоровье Трампа

14:00 Источник: Газета.Ru

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси и член палаты представителей конгресса Джейми Раскин представят законопроект о создании комиссии, которая займется оценкой здоровья, физического и психического, президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ABC News.

Отмечается, что комиссия будет создана в соответствии с 25-й поправкой к Конституции США, которая позволяет «конгрессу содействовать обеспечению эффективного и непрерывного руководства в высшем офисе исполнительной власти правительства».

Трамп прокомментировал эту информацию у себя в Twitter.

«Это сумасшедшая Нэнси должна быть под наблюдением. Ее не зря называют сумасшедшей», — написал президент. Газета.Ru