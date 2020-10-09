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Жириновский призывал не пускать на выборы кандидатов, не сделавших прививку от коронавируса

14:12 09.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Жириновский призывал не пускать на выборы не сделавших прививку от COVID-19 кандидатов. По словам депутата Госдумы, губернаторов и сенаторов, которые отказались вакцинироваться, надо лишать должностей.

В эфире радиостанции «Говорит Москва» лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что недавно он привился от коронавируса с помощью «Спутник V».

«Вакцина есть, не хотят. Что бы я здесь сделал — прямо объявить: министр не сделал прививку — плохой министр, готовьтесь к отставке; губернатор, депутат, сенатор без прививки — в отставку готовьтесь. Как минимум на выборы не допускать. В 2021 году выборы, никто без прививки на выборы не допускается. Чтобы они это знали. Я начал вести пропаганду в Госдуме в феврале, восемь месяцев прошло. До сих пор не все сделали, многие не сделали. Зюганов не сделал, Миронов».

Сейчас в рамках гражданского оборота во все регионы поставлены пробные партии вакцины «Спутник V». Это первая в мире вакцина для профилактики COVID-19.

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