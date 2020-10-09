Жириновский призывал не пускать на выборы кандидатов, не сделавших прививку от коронавируса
14:12 09.10.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Жириновский призывал не пускать на выборы не сделавших прививку от COVID-19 кандидатов. По словам депутата Госдумы, губернаторов и сенаторов, которые отказались вакцинироваться, надо лишать должностей.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что недавно он привился от коронавируса с помощью «Спутник V».
«Вакцина есть, не хотят. Что бы я здесь сделал — прямо объявить: министр не сделал прививку — плохой министр, готовьтесь к отставке; губернатор, депутат, сенатор без прививки — в отставку готовьтесь. Как минимум на выборы не допускать. В 2021 году выборы, никто без прививки на выборы не допускается. Чтобы они это знали. Я начал вести пропаганду в Госдуме в феврале, восемь месяцев прошло. До сих пор не все сделали, многие не сделали. Зюганов не сделал, Миронов».
Сейчас в рамках гражданского оборота во все регионы поставлены пробные партии вакцины «Спутник V». Это первая в мире вакцина для профилактики COVID-19.
НОВОСТИ
- 14:10 09.10.2020
- В мэрии Москвы обсуждают возможное закрытие ночных клубов, баров и караоке
- 14:00 09.10.2020
- Демократы намерены оценить психическое здоровье Трампа
- 13:32 09.10.2020
- Глава МИД Дании на встрече с Лавровым заявил, что хотел бы обсудить ситуацию с Навальным
- 13:20 09.10.2020
- Число компаний в РФ, проводящих небольшие сокращения, выросло в два раза за месяц - опрос
- 13:05 09.10.2020
- Пассажирские автобусные перевозки в РФ за 8 месяцев сократились на 30%
- 13:00 09.10.2020
- В новом КоАП сохранятся действующие дорожные штрафы - депутат Госдумы
- 12:32 09.10.2020
- Сменился глава ОРКК
- 12:14 09.10.2020
- Нобелевская премия мира 2020 года присуждена Всемирной продовольственной программе
- 12:05 09.10.2020
- Пашинян поблагодарил премьеров стран ЕАЭС, прибывших в трудное для его страны время
- 12:00 09.10.2020
- В случае задержания в РФ белорусских оппозиционеров экстрадируют на родину - источник
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать