Нагорному Карабаху грозит гуманитарная катастрофа - Пашинян

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе привело к тому, что он стоит на пороге гуманитарной катастрофы. Об этом в пятницу в Ереване в ходе заседания Евразийской межправительственной комиссии заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Наш народ встал перед серьезным вызовом. Наши города и села находятся под постоянным ракетным и артиллерийским обстрелом. Под прицелом находится гражданское население Нагорного Карабаха, имеется очень много убитых и раненых. Серьезный урон нанесен инфраструктуре, разрушены жилые здания. Особенно пострадала столица Нагорного Карабаха Степанакерт. Народ Нагорного Карабаха стоит на пороге гуманитарной катастрофы", - отметил он.