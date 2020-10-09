Нагорному Карабаху грозит гуманитарная катастрофа - Пашинян
14:32 09.10.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе привело к тому, что он стоит на пороге гуманитарной катастрофы. Об этом в пятницу в Ереване в ходе заседания Евразийской межправительственной комиссии заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Наш народ встал перед серьезным вызовом. Наши города и села находятся под постоянным ракетным и артиллерийским обстрелом. Под прицелом находится гражданское население Нагорного Карабаха, имеется очень много убитых и раненых. Серьезный урон нанесен инфраструктуре, разрушены жилые здания. Особенно пострадала столица Нагорного Карабаха Степанакерт. Народ Нагорного Карабаха стоит на пороге гуманитарной катастрофы", - отметил он.
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